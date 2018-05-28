الحوثي يقر بهزيمته في الحديدة ويطالب مسلحيه بعدم الفرار

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعترف زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي بالهزائم التي منيت بها ميليشياته على يد قوات المقاومة اليمنية والوية العمالقة والمقاومة التهامية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

وقال الحوثي في خطاب متلفز على قناة تابعة له:" إن أي تراجع لأسباب موضوعية ليست نهاية المعركة وأن ما جرى في الجنوب يثبت ذلك"، في إقرار صريح بالهزيمة.

واعترف الحوثي بحدوث "اختراق في جبهة الحديدة"، كاشفا عن حالة من الارتباك والهلع في صفوف مسلحيه، أمام التقدم العسكري للتحالف والمقاومة، مشيرا إلى أن ذلك كان سببا في الخسائر التي مني بها.

وناشد زعيم الميليشيات الموالية لإيران عناصره عدم الفرار من الجبهات، لكنه قال في الوقت ذاته إن ميليشياته ستحتمي بالجبال في المحافظات الخاضعة لسيطرته.

وقال إنه سيستغل وعورة الجغرافيا اليمنية الجبلية في ظل خسائره العسكرية في الساحل.

ودعا زعيم ميليشيات الانقلابيين لاستخدام المدنيين والزج بهم للقتال في الحديدة، واستجدى قبائل اليمن إلى عدم الانفضاض من حوله في ظل خسائره.

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