القوات اليمنية تسيطر على مناطق في الدريهمي بمحافظة الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سيطرت قوات المقاومة اليمنية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية على نصفِ مديرية الدُريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية تكمنتْ من طردِ الميليشياتِ الحوثية التي خلفتْ وراءَها أسلحة ومعدات.

إلى ذلك، قـتل 64 من ميليشيات الحوثي، وأُصيب عشرات، في مواجهات مع قوات المقاومة في جبهاتٍ متفرقة من الساحل الغربي لليمن.

وتتابع قوات المقاومة، التقدم نحو مواقع عدة غربي الحسينية، بالتزامن مع عملية تطهير في الجهة الغربي من مركز التحيتا.

يأتي ذلك بينما قصفت طائرات التحالف العربي، مواقع متفرقة للمتمردين في جبهة الساحل الغربي.

ومنذ إعلان إطلاق معركة تحرير الحديدة، قبل أسابيع قليلة، حققت قوات المقاومة، تقدماً يوصف بالأكبر والأسرع، منذ تحرير عدن ومناطق الجنوب، واستطاعت تحرير أهم مناطق الساحل الغربي، على الطريق إلى مدينة الحديدة ومديريات غرب تعز.

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