مقتل قادة حوثيين بهجوم للجيش اليمني في صعدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، ان قوات الشرعية مدعومة بقوات التحالف استهدفت عددا من قيادات ميليشيا الحوثي في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وأضاف التحالف أن القادة القتلى من ميليشيا الحوثي هم: أبو حسين غثوان، وليد صالح الغمري، علي قاسم قزان، حميد محمد راويه.

كما أكد التحالف تدمير أماكن تخزين الطائرات بدون طيار للمليشيا الحوثية التابعة لإيران في صعدة.

وأشار إلى أن قيام الميليشيات باستخدام الطائرات بدون طيار بأسلوب انتحاري هو عمل إرهابي، مضيفا أن الأعمال الإرهابية للمليشيا الحوثية يتم التعامل معها في حينها بحزم.

وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إحباطه محاولة هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار باتجاه مدينة أبها السعودية ومطارها الدولي.

وأدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران كما أعرب عن قلقه بشأن "نية الحوثيين مواصلة الهجمات ضد السعودية، واستهداف غيرها من البلدان في المنطقة".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أكد أن الدفاع الجوي السعودي أحبط هجمات بعشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع التي يطلقها الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة.

و أكد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أن الدفاعات الجوية السعودية والتحالف العربي يعترضان العديد من الصواريخ صوب الأراضي السعودية.

وتقود السعودية منذ 26 آذار / مارس 2015 تحالفاً عسكرياً يدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة ميليشات الحوثي المدعومة من إيران.

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