إعصار مكونو يقتل 11 شخصاً في اليمن وعمان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



لقى 11 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال 8 آخرين في عداد المفقودين، بسبب الإعصار مكونو، الذي اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غربي سلطنة عمان.



وفي عمان، تحدثت السلطات عن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم فتاة في الثانية عشرة من العمر، فيما بلغت سرعة الرياح 170 كلم في الساعة، خصوصا في محافظة ظفار، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات.



وأعلنت السلطات في عمان، اليوم الأحد، عطلة من ثلاثة للإدارة والمدارس والقطاع الخاص، بما في ذلك المصارف، لأن كميات كبيرة من المياه لا تزال تغمر الطرق. وفي اليمن، ضرب الإعصار مكونو، مساء الأربعاء، جزيرة سقطرى التي تبعد نحو 350 كلم عن السواحل الجنوبية لليمن، وتسبب بمقتل 7 أشخاص على الأقل، هم 5 يمنيين وهنديان، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".



وعثرت فرق الإغاثة على 4 بحارة هنود، لكن 8 آخرين ما زالوا مفقودين، فيما تم إجلاء نحو ألف شخص من الجزيرة بعدما تضررت منازلهم. وانتقل الإعصار نحو المناطق الشمالية الغربية، باتجاه الربع الخالي، أحد أكبر صحارى العالم في السعودية، حيث أشارت السلطات إلى رياح عنيفة وأمطار غزيرة.

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