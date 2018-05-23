فرض الوصاية على بنك البلاد في العراق لإرتباطه بالحرس الثوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بيان صحفي)

فرض البنك المركزي العراقي الوصاية على مصرف البلاد الإسلامي للإستثمار والتمويل المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية بتهم المساهمة بتحويل أموال من "فيلق القدس" الإيراني إلى حزب الله اللبناني.

وقال البنك المركزي العراقي في بيان صدر عنه إن فرض الوصاية على بنك البلاد الإسلامي للإستثمار والتمويل تم وفق قانون المصارف العراقي رقم (94) لعام 2004 و جاء حفاظاً على النظام المصرفي في العراق.

كما عين البنك المركزي العراقي أحمد يوسف كاظم وصيًا على بنك البلاد الإسلامي وسيرأس لجنة الوصاية المشكلة من أربع شخصيات اقتصادية.

ويأتي هذا القرار بعد أيام على فرض البنك المركزي العراقي عقوبات ضد مصرف البلاد الإسلامي ومصارف عراقية أخرى وشركات لتحويل المالي إثر إدراجها على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بتهم تتعلق بتحويلات مالية الى شركات مدعومة من قبل فيلق القدس الإيراني وتديرها شخصيات إيرانية وأخرى لبنانية متنفذة في حزب الله اللبناني.

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