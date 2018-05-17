المركزي العراقي يمنع التعامل مع بنوك مصنفة إرهابية

أخبار الآن | بغداد - العراق (موقع رسمي)

منعَ البنكُ المركزيُ العراقيُ المؤسساتِ الماليةِ التابعةِ له من التعامل مع البنوك والشركاتِ الماليةِ الخاصة، المدرجةِ على قائمة الإرهاب الأمريكية ومنها مصرف البلاد الاسلامي في العراق.

وجاء في وثيقة أصدرها البنك المركزي العراقي أنه حفاظاً على سلامة النظام المالي والمصرفي , فقد تقرر إيقاف المصرف الإسلامي من دخول نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية, كما تم وقف التعامل معه.

و شملت إجراءات البنك المركزي العراقي بوقف التعامل مع الشركات المالية والبنوك الخاص وشركات العملات الأجنبية أنه نظراً لإدراج مصرف البلاد الاسلامي ورئيس مجلس إدارته على لائحة مكتب مراقبة الأصول الأمريكي وإستناداً الى الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الجانب العراقي،.

كما جاء في الوثيقة التحفظ على كافة حسابات المصرف وحسابات رئيس مجلس إدارته والتحفظ على تداول أسهم المصرف والأسهم المسجلة بأسم رئيس مجلس الإدارة.

وكانت وزارة الخزانة الامريكية أدرجت مصرف البلاد الإسلامي العراقي على قائمة الإرهاب مع محافظ البنك المركزي الإيراني بعد أن ذكرت أنهما يحولان الأموال الى الحرس الثوري الإيراني المدرج على لائحة الإرهاب.

اقرأ أيضا:

لأول مرة منذ 2014.. النفط يتخطى الـ80 دولارا