عاجل

شبكة فيلق القدس لصرف العملات في الخليج ضُبطت و أُوقفت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

هذا  الاسبوع اعلنت وزارة  الخزانة الامريكية سلسلة عقوبات على كيانات و اشخاص مرتبطين  بايران.

أحد ابرز الاهداف كان فيلق القدس و التحويلات  المالية في منطقة الخليج العربي. ما هي علاقة فيلق القدس بالتحويلات المالية غير الشرعية و اين تكمن اهمية القبض على  هذه  الشبكات؟ 

فيلق القدس بطبيعة الحال بحاجة الى اموال هذه العمليات تغير القانونية  ليتمكن من  تمويل و تغطية حروبه و تدخلاته الضارة في انحاء المنطقة.

العملية  الناجحة ضد هذه  الشبكة المالية غير الشرعية اظهرت بوضوح  و مرة جديدة كيف ان فيلق القدس يتحرك خارج اطار سيطرة الحكومة الايرانية ، يتصرف كحكومة ظل ، متوليا ادارة  اعماله الخاصة و غسل امواله وممولا  حروبه الخاصة على حساب السلام و الإستقرار في المنطقة.

من المثير للإهتمام ايضا ان فيلق القدس تم ضبطه مرة جديدة و فشل في عملية  أخرى . فيلق القدس خسر التمويل  و كبّد ايران و سمعتها في المنطقة و العالم  المزيد من الوهن. و هذا  ما فضح فيلق القدس و جعله  مكشوفا  اما  عجزه و فشله في مغامراته  المتتالية.

ايران تقول انها  ترغب بأن  تكون جارا  جيدا و لكن عندنا  يتم ضبط فيلق القدس في عملية تحويلات غير شرعية فهذا  يجعلها تبدو في موقف الخبيث.

ايران لم  تخفف دعمها للحوثيين و نظام الاسد و حزب الله ووسطائهم الطائفيين . هذه العملية  الاخيرة التي قادتها  الولايات المتحدة الامريكية و السلطات في الخليج تُظهر كيف ان بعضاً من هذا الدعم  قد سهلته تحويلاتٌ  ماليةُ غيرُ شرعية.   

استغلال ايران يقود الى زعزعة هذه  الدول حيث تتدخل متسببة بعدم استقرار اقليمي شامل و هو الذي لا  يصب في مصحلة ايران في نهاية المطاف.

اقتصاد ايران  متعثر و البنك  المركزي يخاطر لتلافي الإنهيار. اذا كانت ايران تريد  اللجوء الى استخدام التحويلات المالية  غير القانونية لضخ رأس مال و تعويم فشلها الإقتصادي ،فهذا الباب قد اُقفل الآن.

 فيلق القدس يجلب العارَ لإيران و يشكل عقبةً امام تلك الدوائر في الداخل التي لا تريد ان ترى الدولة تغرق في هذا الأتون.

ايران مستمرة بالتصرف كوباء اقليمي لا  يصلح الا في استغلال و أذية الجوار. و تعاملات فيلق القدس غير المشروعة تجعل من  الامور أكثر سوءا لأيران.

المزيد:

أعضاء تابعون لـمجلس شورى حزب الله على قائمة الإرهاب

 

مسلحون يهاجمون مركز اقتراع في كركوك بسبب نتائج الانتخابات


 

#فيلق القدس #الخليج #أخبار عربية #الخزانة الامريكية

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار