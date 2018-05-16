مسلحون يهاجمون مركز اقتراع في كركوك بسبب نتائج الانتخابات

أخبار الآن | العراق - (وكالات)

حاصر مسلحون مركز اقتراع في كركوك بسبب رفضهم لنتائج الإنتخابات البرلمانية التي سيتم الإعلان عنها خلال يومين..

ووفق المفوضية العليا للانتخابات في العراق فإن هناك جهات سياسية لم تسمها وجهت تهديدات لبعض موظفيها، داعية أجهزة الأمن إلى توفير الحماية من أي تهديدات , معتبرة موظفيها في كركوك بحكم الرهائن لدى المسلحين.

ووفقا لنتائج أولية، فقد حلت قائمة "سائرون" التي تضم بشكل أساسي أنصار الصدر والحزب الشيوعي، في المركز الأول بحصولها على 54 مقعدا في البرلمان من أصل 329، وحلت قائمة "الفتح" برئاسة هادي العامري والمكونة من فصائل الحشد الشعبي المرتبطة بطهران، في المركز الثاني بـ47 مقعدا ولائحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالمركز الثالث بـ43 مقعدا.

في حين تعرضت قائمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى سقوط مدو وحصلت على 25 مقعدا، بعد أن كانت حصته في المجلس المنتهية ولايته 90.

وأدلى الناخبون في العراق وإقليم كردستان، بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار ممثليهم في البرلمان العراقي، وجرت عملية التصويت في أجواء أمنية مستقرة نسبيا، خرقها انفجار تبناه داعش في كركوك، وأودى بحياة 3 أشخاص.

وهذه الانتخابات التي جرت، السبت الماضي، هي الأولى في البلاد منذ هزيمة داعش العام الماضي على يد قوات عراقية مدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

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