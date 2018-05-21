البغدادي يخطط لإعادة بناء داعش بالأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات ( بلال الفارس)

يرجح مسؤولون أمريكيون بأن زعيم داعش أبو بكر البغدادي، ما زال على قيد الحياة، وانه اختار الاختفاء خلال الفترة الماضية، للإشراف على استراتيجية طويلة الأمد لقيادة الأعداد المتبقية من التنظيم في شرقي سوريا.

دفعت الخسائر الضخمة التي تلقاها تنظيم داعش الإرهابي خلال الآونة الأخيرة إلى محاولة تغيير تكتيكاته في الوقت الذي توضح فيه المؤشرات بأن زعيم هذا التنظيم أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة، وسط توسط الأجهزة الأمنية العراقية إلى الطرق التي يتردد عليها البغدادي.

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلت تأكيد مسؤولين امريكيين أن البغدادي يشرف على استراتيجية طويلة الأمد لقيادة الأعداد المتبقية من التنظيم في شرقي سوريا تهدف لتجنيد مزيد من الأطفال لتنفيذ هجمات إرهابية.

عنصر كبير في داعش، تواصل مع واشنطن بوست شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، ذكر أن البغدادي وكبار معاونيه قرروا إعطاء الأولوية لغسيل دماغ الأطفال، سواء في العراق وسورية أو في الخارج عن طريق الإنترنت الذي بات ساحة للاستمالة.

وفي العام الماضي، وبينما كان داعش على وشك السقوط في سوريا والعراق، ظل البغدادي منشغلاً بمسألة التدريس ومناهجه، فنادى على عدد من كبار معاونيه حتى يرسم استراتيجية تضمن استقطاب الجيل الجديد وبث الأفكار المتشددة في عقولهم ليطمئن على المستقبل الأيديولوجي للتنظيم. الأمر الذي اكده ابو زيد العراقي أحد قيادات داعش الذين اعتقلوا في عملية عراقية أميركية مشتركة.

ويعتقد مسؤولون من مركز مكافحة الإرهاب الأميركي، أن البغدادي يرتب استراتيجية بعيدة المدى حتى يتجاوز التراجع الكبير لمقاتلي التنظيم في الوقت الحالي. ويستند المسؤولون الأميركيون في هذا السيناريو إلى معلومات مخابراتية، فضلاً عن تحقيقات أجريت مع معتقلين من التنظيم المتشدد.

وتضيف الصحيفة أن البغدادي يرى في الأيديولوجيا المتشددة إنقاذاً للتنظيم في ظل التراجع الميداني، كما أنه يعتزم أيضاً الانتقال من حالة ما يسمى الخلافة التي تحتل أراض معروفة إلى جماعة من المتشددين تشن عمليات مباغتة وتواصل نشاطها في الاستقطاب.

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