العبادي: نريد حكومة تمنع عودة الإرهاب وخالية من الفساد

أخبار الآن | بغداد - العراق (حسام الأحبابي)

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جميع الأطراف السياسية والمواطنين الى إحترام نتائج الإنتخابات وسلك الطرق القانونية فيما يخص الإعتراض على النتائج.



كما أعرب العبادي في أول مؤتمر صحفي له بعد إعلان نتائج الانتخابات أعرب عن إستعداده للعمل والتعاون مع الكتل الفائزة الأخرى في الإنتخبات لتشكيل حكومة تحفظ أمن العراق و إستقراره وتمنع عودة الإرهاب إليه و تكون خالية من الفساد والمحاصصة الطائفية .

على صعيد متصل إزدادت حدة التوتر في كركوك وإقليم كردستان العراق بعد إشتباكات وإتهامات بتزوير الانتخابات , فقد أعلن محافظ كركوك راكان الجبوري عن التحالف العربي في كركوك حظر التجول و أمر بإعادة فرز الأصوات يدوياً هناك في الانتخابات العامة قائلا إن "النظام الإلكتروني لفرز الأصوات أصدر نتائج "غير منطقية".

و لم تكد تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في مدينة السليمانية حتى إنفجر الغضب بسبب إكتساح غير متوقع للحزب المهيمن على المدينة وسرعان ما إندلعت إشتباكات بالأسلحة بين الفصائل المتنافسة.

وكانت قد هدأت حدة الاشتباكات التي وقعت خلال ليل الأحد بحلول صباح الإثنين في الوقت الذي أحصت فيه المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية , لكن أحزاب المعارضة الكردية تطالب بإعادة الانتخابات وسط اتهامات بالتزوير , وفي تلك الأجواء يخشى مراقبون من أن تتحول المناطق التي تقطنها أغلبية كردية في شمال العراق إلى ساحة حرب بين الأحزاب.

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