انتخابات العراق: المرشحون والناخبون وقانون التصويت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

انطلقت اليوم الانتخابات التشريعية في العراق لاختيار 329 نائبا في البرلمان عبر اقتراع مختلط يؤمن حصصا نسبية، ويتعين على القوائم الفائزة تشكيل ائتلافات للحصول على غالبية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.



للمرة الأولى منذ دحر تنظيم داعش من العراق، توجه العراقيون لانتخاب برلمانهم الجديد.

ويبلغ عدد الناخبين في العراق حوالى 25 مليون يتوزعون على 18 محافظة تمثل كل واحدة منها دائرة انتخابية، بينهم 3 ملايين ناخب يصوتون للمرة الأولى.

فيما صوّت قبلهم نحو مليون ناخب عراقي يعيشون في 21 بلدا أجنبيا، وفقا لمفوضية الانتخابات.

الناخبون توجهوا إلى مراكز الاقتراع البالغة عددها أكثر من 8 آلاف مركزا يصوت فيها عبر اقتراع إلكتروني، وقد تم توزيع 11 مليون بطاقة انتخابية، وفقا لجهات حكومية.

كما تمكن نحو مليون نازح داخلي التصويت عبر البطاقة الانتخابية، إضافة إلى من يسكنون في مخيمات للنازحين حيث توزعت المراكز الانتخابية على 70 مخيما في ثماني محافظات.

طريقة التصويت تتم على أساس القائمة، المغلقة والمفتوحة. ويتم التصويت على القائمة المغلقة كاملة دون أي اختيار. أما المفتوحة فيتم التصويت عليها أو على مرشح أو عدد من المرشحين، ثم تُوزّع الأصوات على المرشحين وفقا لتسلسلهم داخل كل قائمة.

ويشارك في الانتخابات 87 ائتلافا وقائمة يقودها أبرز السياسين في البلاد كرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إضافة لمشاركة الأكراد من خلال عدة أحزاب أبرزها الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

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