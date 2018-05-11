إسرائيل تقتل فلسطينيين اثنين شمال غزة

اخبار الآن | غزة - فلسطين ( أ ف ب)

قـُتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة، الجمعة، خلال الاحتجاجات التي يشهدها القطاع منذ عدة أسابيع ، ومن المقرر أن تصل ذروتُها منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن أحد الشابين قتل جراء طلق ٍ ناري في الصدر. وأضافت أن 167 شخصا أصيبوا بجراح مختلفة واختناق بالغاز من بينهم 7 بحالة خطيرة شرقي قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، توفي شاب فلسطيني في بلدة بيت أولا قرب الخليل، متأثرا بجراحه جراء دهسه من قبل الجيش الإسرائيلي قبل أيام.

وقالت وكالة معا إن الشاب هاني فايز عداربة (23 عاما)، تعرض للدهس من قبل مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي يوم 7 مايو في منطقة جورة بحلص شمالي مدينة الخليل.

و تجمع آلاف الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وفي حين يبقى معظم المتظاهرين على مسافة من الحاجز الحدودي مع اسرائيل الذي يحرسه جنود مدججون بالسلاح، يتحدى بعضهم الخطر ويقترب من الحاجز لرمي الحجارة باتجاه الجنود او يحاولون العبور عنوة.

واشعل الشبان عددا من اطارات السيارات، بينما شوهد في الاجواء عدد قليل من الطائرات الورقية حمل بعضها بزجاجات حارقة، لكن طائرات اسرائيلية يتم التحكم فيها عن بعد كانت تلاحقها لاسقاطها.

وسقطت واحدة من هذه الطائرات على الجانب الاسرائيلي من الحدود حيث تصاعد دخان لحريق اوقعته، وظهر عدد من الجنود الاسرائيلين وهم يخمدون الحريق، بحسب مراسلي فرانس برس.

ويتجمع فلسطينيون من قطاع غزة منذ يوم الأرض في 30 آذار/مارس بالالاف قرب الحدود مع اسرائيل خصوصا يوم الجمعة للمطالبة بحقهم في العودة الى أراضيهم التي طردوا منها او غادروها عند قيام دولة اسرائيل في 1948.

ومن المتوقع أن يتجمع الآلاف على طول الحدود الاثنين تزامنا مع افتتاح مقر السفارة الاميركية في القدس.

وهناك مخاوف من ان يحاول متظاهرون اقتحام السياج الفاصل ما سيؤدي الى المزيد من إراقة الدماء.

اقرأ أيضا:

مشروع لتوليد الكهرباء من أمواج البحر في غزة