مشروع لتوليد الكهرباء من أمواج البحر في غزة

أخبار الآن | غزة - فلسطين (سعاد ابوعكيلة)

نجح مهندسون فلسطينيون من غزة في تجربة توليد الكهرباء عن طريق أمواج البحر..

فكرة المشروع نجمت عن الحاجة والعجز الذي يعيشها القطاع بسبب نقص الطاقة..

في خطوة يتمنى القائمون عليها ان تسهم في تخفيف مشكلة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، أقام ه‍ؤلاء المهندسون مشروعا لتوليد الكهرباء، اعتمادا على طاقة امواج البحر ويشرح مهندس الكهرباء محمد ابو زايد قائلا:

داخل هذه الغرفة تتولى معدات المرحلة الثانية من توليد، فالنور عنا يعني نجاح المحطة الصغيرة في انتاج نحو خمسة عشر كيلو وايت، لكن كمية الكهرباء المتولدة من هذا المشروع قليلة جدا بالنسبة لاحتياجات المدينة.. لكنها خطوة جيدة لتشجع انتاج الطاقة البديلة، ففي حال توفر الدعم المالي والعلمي للفريق، ستزيد الكمية الكهربائية الناتجة عنها.

ويضيف المهندس محمود مراد

ويأمل هذا الفريق ان يتم توفير التمويل اللازم للمشروع بشكل يمكنهم من انجاز المرحلة الثانية والوصول الى المرحلة الانتاجية.. من اجل حل ازمة كهرباء غزة، كونها ازمة انسانية يعاني منها اكثر من مليوني فلسطيني يقبعون في هذه البقعة الجغرافية المحاصرة..

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