إصابة ‭1100‬ فلسطيني في إطلاق نار إسرائيلي على المتظاهرين

أخبار الآن | غزة - فلسطين - (رويترز)

أصيب نحو 1100 فلسطيني بعد أن أطلق جنود إسرائيليون الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على متظاهرين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل ، حيث اقتحم محتجون معبرا حدوديا في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ نحو شهرين.

وقال مسعفون إن نحو 82 شخصا أصيبوا بالرصاص ، فيما تم علاج 800 آخرين جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وأصيب الباقون بإصابات أخرى على الجانب الفلسطيني من السياج الحدودي ..

وأضاف محتجون أنهم استخدموا المقاليع لإسقاط طائرتي استطلاع إسرائيليتين صغيرتين بدون طيار ، وهو الأمر الذي أكده الجيش الإسرائيلي بعد إعلان فقدانه للطائرتين.

ودفع شبان إطارات سيارات بعد أن أضرموا فيها النار إلى مسافة نحو 300 متر من السياج الحدودي ليشكل دخانها ساترا يعوق القناصة الإسرائيليين على الجانب الآخر عن التصويب. وقتل ما لا يقل عن 43 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الشهر الماضي.

واقتحم مئات الفلسطينيين معبر كرم أبو سالم الحدودي وقال أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم أحرقوا غرفا يستخدمها الاحتلال ..

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات من حريق في المعبر لكنه قال إن الدمار اقتصر على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأضاف في بيان ”المخربون يدمرون الأنابيب التي تنقل الوقود والغاز من إسرائيل إلى قطاع غزة“.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته واجهت الجمعة ”نحو عشرة آلاف فلسطيني شاركوا في أحداث شغب في خمسة مواقع على طول الحدود مع قطاع غزة“ مضيفا أن إحدى المجموعات حاولت اختراق السياج الحدودي والدخول إلى الأراضي الإسرائيلية.

وشهدت احتجاجات غزة تجمع الآلاف بأعداد تتزايد أسبوعا بعد الآخر للمطالبة بحق عودتهم إلى منازل عائلاتهم أو أراضيهم التي كانوا يملكونها في السابق والموجودة الآن في إسرائيل.

تأتي الاحتجاجات في وقت يتزايد فيه الإحباط بين الفلسطينيين في ظل ضعف التوقعات بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبينما توقفت محادثات السلام يجري توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

اقرأ أيضا:

أزمة موظفي قطاع غزة مستمرة بسبب عدم استلام رواتبهم