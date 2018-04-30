قوات النظام السوري تؤكد تعرض مواقع عسكرية لقصف صاروخي

أخبار الآن | دمشق - سوريا (صحف)

أكدت مصادر في قوات النظام السوري، تعرض مواقع عسكرية في ريفي حماة وحلب لقصف صاروخي، دون ان تحدد هوية الجهة التي نفذت القصف، وذلك بعد أن كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف أن الضربات استهدفت مقرات للجيش والميليشيات الإيرانية.

وتتمركز داخل مقر اللواء 47 في حماة قوات النظام وميليشيات إيرانية، وفق المرصد الذي أضاف أن صواريخ سقطت على مواقع لقوات النظام وحلفائها في منطقة مطار النيرب العسكري وبالقرب من مطار حلب الدولي.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله إن "عدواناً جديداً تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريف حماة وحلب بصواريخ معادية".

وكان المرصد قد أعلن، في وقت سابق، أن انفجارات عنيفة هزت مناطق في الريف الحموي ومحافظة حلب، "ناجمة عن استهداف صاروخي تعرض له مقر اللواء 47 في ريف حماة الجنوبي ومناطق ثانية بالقرب من بلدة سلحب.

وذكر المرصد أن القصف الصاروخي أسفر عن "اندلاع نيران من المناطق المستهدفة"، مشيرا إلى أنه "لم تعلم حتى اللحظة مصدر الصواريخ التي استهدفت المناطق أنفة الذكر، ولا معلومات إلى الآن عن الخسائر البشرية".

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