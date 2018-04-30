قصف صاروخي استهدف مواقع النظام السوري في ريف إدلب و حماة

أخبارالآن | الإمارات العربية المتحدة - سوريا

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي معلومات عن سقوط صواريخ على مواقع تابعة للنظام السوري و الميليشيات الموالية له في كل من حماة وريف إدلب.

و لفت المرصد السوري لحقوق الإنسان الى ان قصفا صاروخيا استهدف مواقع تابعة للنظام السوري بريف حماة و ريف إدلب.

ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي ذكروا ان القصف استهدف اللواء 47 بريف حماة و أحدث ذلك انفجارا كبيرا وتسبب بتصاعد ألسنة اللهب من المكان.

اقرا ايضا