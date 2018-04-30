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قصف صاروخي استهدف مواقع النظام السوري في ريف إدلب و حماة

أخبارالآن |  الإمارات العربية  المتحدة - سوريا 

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي معلومات عن سقوط صواريخ على مواقع  تابعة للنظام السوري و الميليشيات الموالية  له في كل من حماة وريف إدلب.

و لفت المرصد السوري لحقوق الإنسان الى ان قصفا صاروخيا استهدف مواقع تابعة للنظام السوري بريف حماة و ريف إدلب.

ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي ذكروا ان القصف استهدف اللواء 47 بريف حماة و أحدث ذلك انفجارا كبيرا وتسبب بتصاعد ألسنة  اللهب من  المكان.   

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