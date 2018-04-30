مواقع عسكرية للنظام السوري تتعرض لقصف في حلب وحماه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال ناشطون سوريون إن أكثر من 40 قتيلا ونحو 60 جريحا من قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، حصيلة ُ الانفجارات والحرائق الضخمة التي اندلعت في اللواء 47 جنوبي مدينة حماة. كما وقعت انفجارات داخل أحد المستودعات الإيرانية بمحيط مدينة سلحب في ريف حماة الغربي.

مصادر في قوات النظام السوري، أكدت تعرض مواقعَ عسكرية لقصف صاروخي، وذلك بعد أن كان المرصد السوري كشف أن الضربات استهدفت مقرات عسكرية.

وأضاف المرصد أن صواريخَ سقطت على مواقع لقوات النظام وحلفائِه في منطقة مطار النيرب العسكري وبالقرب من مطار حلب الدولي.

وأشار المرصد إلى أنه لم تعلم حتى اللحظة مصدر الصواريخ التي استهدفت المناطق أنفة الذكر، ولا معلومات إلى الآن عن الخسائر البشرية.



