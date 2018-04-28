"الجبال السود".. عملية تلاحق أفراد القاعدة في حضرموت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

أطلق الجيش اليمني بدعم ٍ وإسناد من قوات التحالف العربي، عملية عسكرية أطلق عليها اسم الجبال السود لتطهير مناطق في محافظة حضرموت شرقي اليمن من أفراد تنظيم القاعدة.

وتستهدف العملية مديريات دوعن والضليعة ويبعث وحجر من أفراد التنظيم، التي يُعتقد أنها فرت إليها بعد تطهير قوات النخبة الحضرمية وادي المسيني غرب المكلا في شهر فبراير/ شباط الماضي بعملية عسكرية سميت بالفيصل.

مزيد من التفاصيل في سياقِ تقريرِ الزميل عبدالكريم جلمود.



تتوالى العمليات العسكرية على تنظيم القاعدة في محافظات اليمن، فبعد مقتل قيادي بارز في التنظيم في غارة نفذتها طائرة بدون طيار في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، أطلق الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف العربي عملية عسكرية كبرى ضد أوكار التنظيم في ساحل محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

العملية العسكرية التي أطلق عليها الجبال السود، وتشارك فيها النخبة الحضرمية بالمنطقة الثانية وقوات من المنطقة الأولى، تستهدف معاقل القاعدة في المناطق الشمالية من ساحل حضرموت.

وحسب المصادر، ستقوم الحملة الأمنية، باستهداف المناطق الجبلية في مديرية ساحل حضرموت لزعزعة صفوف أفراد القاعدة وملاحقتهم في الجبال التي فروا إليها.

العملية جاءت بعد رصد تجمعات وتحركات لعناصر التنظيم في هذه المناطق، بعد أن لجأت إليها إثر تطهير مناطق ساحل حضرموت.

واستخدم التنظيم هذه المناطق كممرات له لتنفيذ أعمال إرهابية، كان آخرها عملية حجر.

وتأتي العملية بعد يوم من تمكن قوات التحالف العربي من تطهير وادي رفض بمحافظة شبوة من تنظيم القاعدة.

تنظيم القاعدة انحسر بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، عقب عمليات عسكرية كبيرة نفذتها النخبة الشبوانية على معاقلهم في الصعيد وعدد من الأوكار، وذلك بدعم من قوات التحالف العربي.

وتتزامن العملية مع الذكرى الثانية لتحرير مدينة المكلا ومديريات ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة، الذي ظل يحتلها أكثر من عام.

من جهته تمكنت وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الدعم الأمني في إدارة أمن عدن جنوبي اليمن من قتل قيادي بارز في تنظيم داعش في عملية دهم شمالي المدينة، وقالت المصادر إن القتيل هو صالح ناصر فضل الباخشي، مسؤول التنظيم في عدن.

واستهدفت الوحدتان منزل الباخشي الملقب بالحديدي، حيث كان يتحصن فيه برفقة أعضاء آخرين في داعش تم اعتقال 3 منهم.

قوات الأمن عثرت على هواتف نقالة وأجهزة حواسب لوحية وأسلحة رشاشة خلال عملية الدهم تلك.

وتنشط في جنوب اليمن مجموعات متطرفة، مستغلة الفوضى التي ضربت البلاد خلال السنوات الماضية، وأخطرها تنظيما داعش والقاعدة.

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