"الحضرمية" تعتقل قيادي في تنظيم القاعدة باليمن

أخبار الآن | حضرموت - اليمن (وكالات)



اعتقل قيادي بارز في تنظيم القاعدة وقتل عدد من مرافقيه اليوم الثلاثاء خلال عملية تمشيط شنتها قوات النخبة الحضرمية بالقرب من وادي المسيني في حضرموت، وتواصل النخبة الحضرمية وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي مطاردة فلول افراد "القاعدة" في العديد من مناطق حضرموت التي يتخذها التنظيم وكرًا لأعضائه .

وحققت قوات النخبة الحضرمية انتصارات كبيرة وتمكنت من القضاء على مسلحي التنظيم في واديي عمد والمسيني خلال معارك ضارية، الى ذلك أفادت مصادر عسكرية يمنية في وقت سابق بمقتل 23 من مسلحي تنظيم القاعدة خلال عملية الفيصل العسكرية، التي نفذتها قوات النخبة الحضرمية بإسناد إماراتي ضمن التحالف العربي، وتمكنت من إحكام السيطرة على وادي المسيني في حضرموت.

وفي التفاصيل، أشارت مصادر اعلامية إلى أن قوات النخبة الحضرمية تغلبت بالكامل على المدخل المؤدي إلى الساحل، وأعلن محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج سالم البحسني، إحكام قوات النخبة الحضرمية السيطرة على وادي المسيني، الذي يعتبر من أهم معاقل تنظيم القاعدة في المحافظة، وأكد البحسني انتهاء العملية العسكرية في وادي المسيني غربي المكلا، واستمرار ملاحقة الإرهابيين من تنظيم القاعدة في مناطق أخرى مجاورة.



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