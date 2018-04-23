ماكرون يحذر من الخروج الكامل من سوريا دون حل الأزمة

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

حذرَ الرئيسُ الفرنسي ايمانويل ماكرون الولايات المتحدة من الخروجِ الكامل والنهائي من سوريا بعد انتهاءِ الحرب على تنظيم داعش الارهابي دون ايجادِ حلٍ للازمةِ التي تشهدها.

وقال ماكرون عشيةَ زيارتهِ للولايات المتحدة إنهُ في حالِ رحلنا بشكلٍ نهائي وكامل حتى على الصعيد السياسي سنتركُ الارضَ للنظامِ الايراني وللنظام السوري ورجالهُ وسيعدونَ لحربٍ جديدة.

وأضاف انه يرى انه حتى بعد انتهاء الحرب على داعش، فان الولايات المتحدة و فرنسا وحلفاءهم وكل دول المنطقة حتى روسيا وتركيا سيكون هناك دور يجب أن يلعبونه لانشاء سوريا الجديدة..".

ومن ناحية أخرى، اعرب ماكرون عن أمله ان يقرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب في اول مايو الابقاء على اعفاء الاتحاد الاوروبي من رسوم الجمارك بنسبة %25 التي فرضها على الواردات الامريكية من الصلب و %10 على الألومنيوم، معتبرا انه لا يحوز للحلفاء ان يخوضوا ضد بعضهم البعض حربا تجارية.

كما حث ماكرون نظيره الأمريكي على الاستمرار في اتفاق فيينا حول البرنامج النووي الايراني الذي هدد ترامب بالانسحاب منه في مايو القادم حال لم يضف الاتحاد الاوروبي عليه بنودا اكثر صرامة.

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