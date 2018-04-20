لافروف: أمريكا لم تتجاوز الخطوط الروسية الحمراء في سوريا

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (رويترز)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الضربات الجوية الأمريكية ضد أهداف في سوريا هذا الأسبوع تحل موسكو من أي التزام أخلاقي يمنعها من تسليم أنظمة إس-300 الصاروخية المضادة للطائرات لحليفها بشار الأسد.

وبحسب ما نقلته وكالة روسية عن لافروف فان موسكو أبلغت مسؤولين أمريكيين بالمناطق السورية التي تمثل ”خطوطا حمراء“ بالنسبة لها وذلك قبل الضربات الأمريكية موضحا أن الجيش الأمريكي لم يتجاوز هذه الخطوط.

ومضى قائلا ”الآن ليس لدينا أي التزامات أخلاقية. كانت لدينا التزامات أخلاقية وتعهدنا بألا نفعل ذلك منذ عشر سنوات على ما أعتقد بناء على طلب من شركائنا المعروفين“.

ونسبت الوكالة إلى لافروف القول إنه مقتنع بأن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لن يسمحا بمواجهة مسلحة بين البلدين.

وقال قائد في الجيش الروسي إن موسكو تبحث تزويد سوريا بأنظمة إس-33 في أعقاب الضربات التي قادتها الولايات المتحدة.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 105 ضربات على سوريا يوم السبت ردا على هجوم كيماوي يشتبه في أن الحكومة السورية نفذته على منطقة خاضعة للمعارضة قرب دمشق.

ويقول محللون عسكريون إن نظام إس-300 للصواريخ أرض-جو سيحسن قدرة روسيا على السيطرة على المجال الجوي السوري، ويمكن استخدامه في ردع أي تحرك أمريكي أقوى.

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