أكثر من 100 قتيل في تحطم الطائرة الجزائرية المنكوبة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تحطمت طائرة عسكرية جزائرية بعد اقلاعها مباشرة وعلى متنها أكثر من 100 شخص، قرب مطار بوفاريك الجزائري، وتضاربت الأنباء حول دقة عدد القتلى فيما أعلن الدفاع المدني مقتل 105 أشخاص في حصيلة أولية.

الطائرة وهي من طراز "إليوشن" روسية الصنع، سقطت في مزرعة قرب الخط السريع فيما كانت ستتوقف في "بشار" قبيل توجهها إلى تندوف، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، لإجلاء الجرحى، فيما أكدت مصادر عسكرية عدم وجود ناجين في الحادثة.

وسائل إعلامية محلية لفتت الى أن أغلب القتلى عسكريون وقد فتح الجيش الجزائري تحقيقاً في الحادثة، بناء على امر من رئيس الأركان الجزائري.

الطائرة كانت على علو 300 متر، فيما شوهد اشتعال للنار في الطائرة بحسب شهود عيان.

اشارة الى ان الطقس في منطقة بوفاريك وبليدة غير مستقر ومضرب منذ يومين وكان هناك رياح قوية وأمطار في وقت سقوط الطائرة.

وبوفاريك هي إحدى بلديات ولاية البليدة عاصمة دائرة بوفاريك، تبعد عن مقر الولاية 13 كم وبـ35 كم عن الجزائر العاصمة، ويوجد بها المطار العسكري.

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