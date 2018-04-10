ترامب: القرار بشأن دوما سيكون الليلة او خلال وقت قصير

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع القادة العسكريين ان الولايات المتحدة لديها صورة واضحة بشأن المسؤول عن الهجوم الكيماوي في دوما مشيرا الى ان واشنطن ستتخذ قرارها الليلة او خلال وقت قصير للرد على هجوم دوما.

واكد ترامب ان بلاده لديها العديد من الخيارات العسكرية بشأن سوريا، وان بلاده لن تسمح بتكرار مثل هذه الاعمال الوحشية مجددا .

توتر واستنفار في مواقع النظام تزامنا مع جلسة مجلس الأمن

وفي سياق ذي صلة قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان هناك حالة من الاستنفار والترقب تشهدها مواقع النظام السوري وحلفائه في العديد من المناطق السورية

ويأتي ذلك تزامنا مع انعقاد جلسة طارئة لجلس الأمن شهدت مواجهة روسية غربية وادانات دولية للهجوم الكيماوي على دوما .

دوما محور مواجهة روسية غربية في مجلس الأمن

وخلال الجلسة اتهمت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هايلي، روسيا بعرقلةِ المجلس، مؤكدة أن واشنطن ستردُ على النظام السوري عقب الهجوم الكيماوي في دوما، بغض النظر عما سيخرجُ به اجتماع مجلس الأمن.

بدوره اكد المندوب الفرنسي أن النظام هو الوحيد المسؤول الهجوم بدعم من روسيا وإيران، مشيرا الى انه يقوم بجرائمَ ضد الإنسانية وجرائمِ حرب.

أما المندوبة البريطانية فقالت إن بلادها لا تصدق "دموع التماسيح" التى تذرفُها روسيا، مشيرة الى أن النظام مع روسيا و إيران يخاطرون باستقرار العالم.

من جانبه اتهم المندوب الروسي، الغربَ بدفع ِ العالم إلى حافة الهاوية، معتبرا ان الحديثَ عن هجوم كيمياوي في دوما، مجردُ إشاعة ويجب اجراءُ تحقيق بهذا الشأن.