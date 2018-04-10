دوما محور مواجهة روسية غربية في مجلس الأمن

أخبار الآن | نيويرك - الولايات المتحدة - (وكالات)

اتهم المندوب الروسي الغربَ بدفع العالم إلى حافة الهاوية، معتبرا ان الحديثَ عن هجوم كيمياوي في دوما، مجردُ إشاعة ويجب اجراءُ تحقيق بهذا الشأن .

وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة ً طارئة حول الهجوم الذي تعرضت له مدينة ُ دوما السورية بأسلحة كيمياوية.

وقدم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إحاطتهُ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، أوضح خلالها بأن التوتر يزدادُ على المستوى الدولي،

واوضح دي ميستورا أنه يجب وضع آلية للتحقق من صحةِ وقوع هجماتٍ كيمياوية في مدينة دوما والتي تعرضت ايضا لتدمير كبير خلال الاسابيع الماضية.

كما اشار دي ميستورا إلى أن مدينة دوما السورية تشهد قصف وتدمير بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤكداً في الوقت أن المدنيين في سوريا يدفعون ثمناً باهظاً.

وأضاف دي ميستورا: الأمم المتحدة ليست في موقف يسمح لها التحقق من وقوع هجوم كيماوي بدوما، مضيفاً أن أي استخدام للأسلحة الكيمياوية يثبت وقوعه هو أمر فظيع.

وأضاف المبعوث الأممي: النظام السوري وصف الهجوم الكيمياوي على دوما بإنه مجرد إدعاء، مشيراً إلى أنه يجب وضع آلية للتحقق من مزاعم وقوع هجمات كيمياوية في سوريا.

وقال إن مخاطر التصعيد تتزايد في سوريا ومهاجمة "تي فور" لم تتبناه أي دولة، مضيفاً: ندعو كافة الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس في سوريا.

وشدد على أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، محذراً من أن التصعيد الدولي في سوريا قد يترك تداعيات خطيرة للغاية.

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