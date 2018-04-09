كيف سيرد المجتمع الدولي على استخدام الأسد للكيماوي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات ( بلال الفارس )

قال مسؤولان أميركيان لوسائل إعلام امريكية إن إسرائيل نفذت ضربات استهدفت قاعدة جوية عسكرية قرب مدينة حمص وسط سوريا. في حين افادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية عن قتل 3 إيرانيين في القصف الذي استهدف مطار تيفور قرب حمص

في الاثناء أكد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية ضد سوريا بعد تقارير عن هجوم بالأسلحة الكيماوية في بلدة دوما بغوطة دمشق الشرقية.



وألقى ماتيس باللوم على روسيا لأنها لم تف بالتزاماتها لضمان تخلي سوريا عن أسلحتها الكيماوية.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت مصادر في الإدارة الأميركية، الأحد، أن تقييم السلطات الأميركية يشير إلى أن أسلحة كيماوية استخدمت في هجوم على مدينة سورية محاصرة خاضعة لسيطرة المعارضة، لكن السلطات لا تزال تعكف على تقييم تفاصيل الهجوم.

المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلن من جهته، أن المنظمة تحقق في التقارير الواردة عن وقوع هجوم كيميائي في مدينة دوما قرب دمشق بريطانيا وفرنسا حثّتا من جهتهما لاتخاذ رد قوي على هجوم النظام على دوما وضمان رد دولي قوي وشديد.

وخلال محادثة هاتفية بين وزيري الخارجية البريطاني والفرنسي اتفق الجانبان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هجوم دوما، واعتبرا أن اجتماع مجلس الأمن اليوم خطوة مهمة في تحديد الرد الدولي، مشددين على ضرورة طرح كل الخيارات على الطاولة.

وكانت تقارير أفادت بتعرض مدينة دوما إلى ما يشتبه بأنه هجوم كيماوي أسفر عن قتل 60 شخصا على الأقل واصابة أكثر من ألف آخرين ، في حين وجهت عدة جهات الاتهامات للنظام السوري بالمسؤولية عن الهجوم، الأمر الذي نفته دمشق.

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