توتر واستنفار في مواقع النظام تزامنا مع جلسة مجلس الأمن

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة - (المرصد)

قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان هناك حالة من الاستنفار والترقب تشهدها مواقع النظام السوري وحلفائه في العديد من المناطق السورية

ويأتي ذلك تزامنا مع انعقاد جلسة طارئة لجلس الأمن شهدت مواجهة روسية غربية وادانات دولية للهجوم الكيماوي على دوما .

وخلال الجلسة اتهمت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هايلي، روسيا بعرقلةِ المجلس، مؤكدة أن واشنطن ستردُ على النظام السوري عقب الهجوم الكيماوي في دوما، بغض النظر عما سيخرجُ به اجتماع مجلس الأمن.

بدوره اكد المندوب الفرنسي أن النظام هو الوحيد المسؤول الهجوم بدعم من روسيا وإيران، مشيرا الى انه يقوم بجرائمَ ضد الإنسانية وجرائمِ حرب.

أما المندوبة البريطانية فقالت إن بلادها لا تصدق "دموع التماسيح" التى تذرفُها روسيا، مشيرة الى أن النظام مع روسيا و إيران يخاطرون باستقرار العالم.

من جانبه اتهم المندوب الروسي، الغربَ بدفع ِ العالم إلى حافة الهاوية، معتبرا ان الحديثَ عن هجوم كيمياوي في دوما، مجردُ إشاعة ويجب اجراءُ تحقيق بهذا الشأن.

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