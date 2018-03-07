انطلاق الدورة الــ149 لوزراء الخارجية العرب برئاسة السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)

انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة أعمال الدورة 149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة وزراء الخارجية أو من يمثلهم من الدول العربية، وبحضور أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة.

وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوضع العربى إجمالاً ما زال يواجه أزمات ضاغطة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ومن جهته قال أحمد قطان، وزير الدولة السعودى لشؤون الدول الإفريقية- رئيس وفد المملكة فى الاجتماع، والذى ترأست بلاده الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى ،إن المنطقة العربية تمر بمرحلة من أخطر مراحل تاريخها الحديث وأن تلك الدول مهددة فى بقاءها ووجودها، مؤكدا أن المملكة تعتبر أن التعاون المخلص بين الدول العربية ستحفظ أمنها واستقرارها.

وبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية تحدث فيها كل من رئيسى وفد جيبوتى رئيس الدورة 148 والسعودية رئيس الدورة 149والأمين العام للجامعة العربية.

ويناقش الوزراء عددا من القضايا التى رفعها المندوبون الدائمون فى ختام اجتماعهم الأحد الماضى، وفى مقدمتها مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة بالرياض ومتابعة تطورات الأزمة مع إيران وخطة التحرك العربى للرصد والتصدى للتدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، وسبل تفعيل مبادرة السلام العربية.

كما يناقش الوزراء طلب من دولة جنوب السودان للانضمام إلى عضوية الجامعة العربية، كما يناقش الوزراء مقترح مصرى حول تطوير منظومة مكافحة الإرهاب.

ومن المنتظر أن يدعو الوزراء فى ختام اجتماعهم إلى الامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية، مع تجريم السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو تلقى تدريب أو تمويل أنشطة إرهابية واتخاذ الإجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذى يمثلونه.

كما يناقش وزراء الخارجية تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن إلى جانب تطورات الأزمة مع إيران وخطة التحرك العربي لرصد والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية,

و كان قد عقد وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود العربية المشاركة فى أعمال الدورة 149 لمجلس الجامعة العربية اجتماعا تشاوريا مغلقا اليوم الأربعاء وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

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