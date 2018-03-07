انطلاق أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة السعودية

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)



بدأت أعمال الدورة 149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة وزراء الخارجية او من ينوب عنهم من الدبلوماسيين رفيعي المستوى، وبحضور أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة العربية.

ومن المنتظر أن يبحث الوزراء مقترح مصري حول تطوير منظومة مكافحة الإرهاب و الدعوة الى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية.



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