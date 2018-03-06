يونيسيف: العيش تحت الأرض أصبح هو المعتاد في الغوطة

أخبار الآن | الغوطة الشرقية - سوريا (وكالات)

قالت منظمةُ "اليونيسف" إن العيش تحت الأرض أصبح هو المعتاد في الغوطة الشرقية، وإن بعضَ الأسرِ تعيش في مخابئ تحت الأرض منذ أربعة أسابيع وبعض المخابئ فيها مئتي شخص.

وأجبر القصف المتواصل على الغوطة الشرقية الصليب الأحمر على وقف تسليم المساعدات أمس بعد تدهور الوضع الأمني تزامنا مع تواجد عُمالِ إغاثة على الأرض.

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في سوريا إن معظم المساعدات التي كانت ضمن قافلة الإغاثة سلمت إلى أهالي مدينة دوما يوم الاثنين، لكن المهمة توقفت قبل تفريغ باقي الإمدادات.

وأوضح متحدث أممي أن 24 شاحنةً من أصل 46 لم تتمكن من تفريغ حمولتها أمس، مشيراً بالتالي إلى العمل على إرسال قافلة أخرى الغوطة يوم الخميس.

وأكدت يونيسف أن ما لا يقل عن ألف طفل قُتلوا في سوريا منذ بداية العام.

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