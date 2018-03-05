قافلة الإغاثة الأممية تغادر الغوطة دون إفراغ كامل حمولتها

أخبار الآن | ريف دمشق - سوريا - (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين 05 آذار مارس 2018 أن قافلة المساعدات التي دخلت ظهر الاثنينً إلى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، غادرت قبل إتمام إفراغ حمولتها في مدينة دوما بسبب القصف.

قال ممثل مفوضية المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سجاد مالك على موقع تويتر "أن قافلة المساعدات تغادر دوما الآن بعد نحو تسع ساعات. أوصلنا مساعدات بقدر المستطاع وسط القصف"، مضيفاً "المدنيون عالقون في وضع مأساوي". وأكد عضو في المجلس المحلي لمدينة دوما لوكالة فرانس برس مغادرة القافلة "فيما كانت تسع شاحنات لا تزال تنتظر تفريغ حمولتها".

ولم يدخل وقف كامل وأوسع نطاقا لإطلاق النار في سوريا دعا إليه مجلس الأمن الدولي حيز التنفيذ خلال الهجوم الذي بدأته قوات النظام السوري بضربات جوية عنيفة قبل أسبوعين وأعقبتها بهجوم بري في الأيام القليلة الماضية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتلى الهجوم تجاوز 700 شخص خلال أسبوعين من القصف العنيف للمنطقة المكتظة بالسكان.

وذكر المرصد أن قوات النظام حققت تقدما مفاجئا في الغوطة الشرقية خلال الأيام القليلة الماضية، وانتزعت السيطرة على ثلث المنطقة، فاقتربت بذلك من فصلها إلى قسمين.

وقال مسؤول بالمعارضة المسلحة في ساعة متأخرة يوم الأحد إن فصائل مقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية تعمل معا لاسترجاع الأراضي التي سيطرت عليها قوات النظام

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