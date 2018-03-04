الأمم المتحدة: 600 قتيل في الغوطة الشرقية منذ فبراير

أخبار الآن | سوريا - (وكالات)

بلغ عدد ضحايا الهجمات الجوية والبرية على الغوطة الشرقية في ريف دمشق قرابة 600 قتيل منذ 18 فبراير فيما وصل عدد الإصابات إلى 2000 آخرين ، وفق الأمم المتحدة واصفة ما يحدث هناك بالعقاب الجماعي غير المقبول.

وقالت الأمم المتحدة إن العنف تصاعد في منطقة الغوطة الشرقية رغم النداء الذي وجهته المنظمة الدولية قبل أسبوع لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن قذائف المورتر التي انطلقت من الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة على دمشق أسفرت عن سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح.

وتابع في بيان: "بدلا من وقف لإطلاق النار مطلوب بشدة ما زلنا نرى المزيد من القتال والمزيد من الموت والمزيد من التقارير المزعجة عن الجوع وقصف المستشفيات. إن هذا العقاب الجماعي للمدنيين غير مقبول بالمرة".

ويقدر مركز الدفاع المدني السوري عدد ضحايا الهجمات في الغوطة بما يزيد عن 700 شخص بين 19 فبراير و3 مارس الجاري.

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