18 حالة اختناق في الغوطة الشرقية بعد قصف للنظام السوري

أخبار الآن | ريف دمشق - سوريا - (ناشطون)

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن، ان 18 مدنيا اصيبوا مساء الاثنين بحالات اختناق بعد قصف جوي لقوات النظام على بلدة في الغوطة الشرقية معقل المعارضة المسلحة المحاصر قرب دمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "تم توثيق 18 حالة اختناق وضيق نفس بعد صاروخ أطلقته طائرة حربية واستهدف بلدة حمورية"، مشيرا إلى تعذر معرفة الاسباب الناتجة عنها.

وتحدث ناشطون معارضون على وسائل التواصل الاجتماعي عن قصف بـ"الغازات سامة" و"غاز الكلور. وتكرر منذ مطلع العام ظهور عوارض اختناق وضيق تنفس تحديداً في الغوطة الشرقية، كان آخرها في 25 شباط/فبراير حين أصيب نحو 14 مدنياً بحالات اختناق، وتوفي لاحقا طفلان بينهم.

وهددت واشنطن وباريس بشن ضربات في حال توفر "أدلة دامغة" على استخدام السلاح الكيميائي. وتحدث المرصد الاثنين عن مقتل 80 مدنياً، بينهم ستة أطفال، في الغوطة الشرقية مع استمرار القصف على مناطق عدة.

وارتفعت بذلك الحصيلة منذ بدء التصعيد على الغوطة الشرقية في 18 شباط/فبراير إلى اكثر من 770 قتيلاً مدنياً. وترافقت الحملة مع هجوم بري تمكنت خلاله قوات النظام من تقليص مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، وباتت تسيطر على 40 في المئة من هذه المنطقة المحاصرة منذ العام 2013.

ودخلت قافلة مساعدات دولية الاثنين إلى الغوطة الشرقية محملة بالمواد الغذائية والطبية لأكثر من 27 ألف شخص. وقبل إفراغ كامل حمولتها، خرجت القافلة مساء من المنطقة المحاصرة وسط القصف الذي لم يتوقف طوال فترة عملها.



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