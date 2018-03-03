تأهب أمني مصري على طول الحدود مع ليبيا

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (الحياة)

أدى اضطراب الوضع الأمني في الجنوب الليبي إلى استنفار عسكري وأمني مصري على الحدود الغربية الممتدة على 1200 كيلومتر. وسجل تشديد للإجراءات لا سابق له في المنطقة، خصوصاً مع إطلاق العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، التي تمتد إلى الظهير الصحراوي الغربي حتى خط الحدود الدولية.

استنفار عسكري وأمني مصري على الحدود الغربية مع ليبيا والممتدة على مسافة 1200 كيلومتر. لضبط الامن ومنع تسلل الارهابيين بعد ان شهدت ليبيا اضطرابات في جنوبها



صحية الحياة اللندنية نقلت عن مسؤول أمني مصري بارز القول بان العملية قد جاءت مع تضاعف التهديدات بسبب زيادة نشاط "داعش" في الأراضي الليبية، اذ تؤكد تقارير أمنية أن خلايا من التنظيم قد تكون نزحت من سوريا والعراق إلى الصحراء الجنوبية لليبيا وبعض البؤر في أفريقيا.

المسؤول المصري قال ايضا انه تم رصد معلومات عن توجيهات من داعش إلى العناصر الأجنبية الراغبة في الانضمام إليه بالتوجه إلى ليبيا في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أجهزة جمع المعلومات رصدت مسارات جديدة للتسلل عبر الحدود الغربية لم تكن معروفة من قبل. وتقول القاهرة إنها تشدد إجراءاتها الأمنية على طول الحدود مع ليبيا لمنع أي عمليات تسلل.

المسؤول المصري اوضح بهذا الخصوص بان مسارات التهريب كانت محصورة في 3 طرق، أولها من الجهة الشمالية بين منطقتي أمساعد في ليبيا ومدينة السلوم المصرية، والثانية في المنطقة الوسطى من الحدود، وتمتد من واحة الجغبوب الليبية وتحديداً من جنوبها في اتجاه الخارجة في الوادي الجديد في مصر، والمسار الثالث جنوب الحدود الغربية عند جبل العوينات بين مصر وليبيا والسودان.

ويسعى المتطرفون إلى التسلل من مسارات جديدة من الجهة الجنوبية للحدود الغربية ومن منافذ لم تكن معروفة من قبل في المنطقة الوسطى من الحدود، لكن كل تلك المسارات تسعى القوات إلى مراقبتها على مدار الساعة لمنع تسلل أي مقاتلين أو متطرفين عبرها. وأكد المصدر أن «أطرافاً خارجية تمد الجماعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح ما يزيد حدة التوتر».

كل تزامن أيضا مع إعلان داعش بدء حرب استنزاف جديدة في ليبيا ضد حكومتي الشرق والغرب. وقال التنظيم، في بيان نُشر في العدد الأخير من مجلة “النبأ” الناطقة باسمه، إن “العمليات لن تتوقف حتى يحتل كامل ليبيا”.

التأهب الأمني مصري على الحدود الغربية يأتي بالتوازي مع عملية "سيناء 2018" التي تقودها القوات المصرية ضد التنظيمات المسلحة في المنطقة الصحراوية شرقي البلاد لتؤكد من جديد على ان مصر عصية على الارهاب .

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