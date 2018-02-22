الجبير: يجب الزام ايران بعدم التدخل في دول المنطقة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



شدد وزيرُ الخارجية السعودي، عادل الجبير ، على ضرورة الزامِ ايران بعدمِ التدخل في دولِ المنطقة، وأضاف "نقول لإيران كفى والثورة انتهت".

واعتبر الجبير، في كلمةٍ له أمام البرلمان الأوروبي من بروكسل، أن الاتفاقَ النووي الحالي لا يكفي لتعديلِ سلوك إيران.

مؤكدا أن السعودية تعملُ على دعمِ العراق بكلِ السبلِ لضمان عدم عودة داعش.

وأن السعودية تسعى لتسويةٍ سياسية في سوريا، وأنه يجب الضغط على النظام السوري كي يبدي جدية تجاه الحل السياسي".

وفي ملف اليمن قال إن الحوثيون المدعومون من إيران انقضوا على الجميع في اليمن، وتسببوا بالمجاعة في اليمن وزرعوا الألغام في كل مكان ومنعوا وصول الغذاء والماء إلى مدن وقرى تحت سيطرتهم.

وأكد أن الحوثيون يحصلون من إيران على صواريخ باليستية.

وأوضح أن الحوثيون سيعودون إلى طريق المفاوضات لأنها الحل الوحيد، مؤكداً انه لا يحق للحوثيين التحكم باليمن والسيطرة على الدولة.

وفي الملف القطري قال إن عودة العلاقة مع قطر لن تكون قبل وقفها تمويل ودعم الإرهاب.

وعن ليبيا، تحدث عن مخاوف كبيرة من تمدد داعش من ليبيا باتجاه دول الساحل.



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