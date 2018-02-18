الجبير: يجب تغيير السياسات الحالية للنظام الإيراني

أخبار الآن | ميونيخ - ألمانيا - (وكالات)

شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على ضرورة تغيير سياسات النظام الإيراني الحالي .. مشيرا إلى أن طهران دربت العديد من الخلايا الإرهابية، كما نفذت عدة هجمات إرهابية حول العالم ووفرت ملاذا آمنا لزعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، من جهة أخرى ، قال الجبير خلال كلمة له في مؤتمر ميونيخ للأمن إن السعودية تعمل مع عشرات المنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات للشعب اليمني ، كما اشار إلى أن الحكومة الشرعية في اليمن تحقق نجاحات في مجالات عدة ..

وفي معرض الحديث عن الانتهاكات الإيرانية، تساءل: "ألم تقم إيران بتدريب وإدارة الخلية التي قامت بتفجير الأبراج في المملكة عام 1996"، وأضاف: "السعودية لم تنفذ أي اعتداء على أحد خلافا للسياسة الإيرانية"ـ وقال: "النظام الإيراني حاول زعزعة استقرار سوريا و العراق واليمن ولبنان ". وأضاف: "إيران توفر أكثر من 90% من المتفجرات التي تستخدم في الاعتداءات".

إلى ذلك، رأى أن مشاكل المنطقة بدأت مع ثورة الخميني عام 1979، كما تطرق إلى إيواء إيران لعناصر القاعدة، وتقديمها الملاذ لأسامة بن لادن، وشدد على أنه على إيران الالتزام بالقوانين الدولية والأعراف إذا أرادت أن نتعامل معها كدولة طبيعية، وفي الموضوع اليمني، أكد الجبير أن الحكومة الشرعية في اليمن تحقق نجاحات في مختلف المجالات، وعبّر عن تطلع السعودية إلى التعاون مع المبعوث البريطاني الجديد لليمن.

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