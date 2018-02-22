هجوم بسيارة مفخخة في ليبيا يوقع 5 قتلى

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (وكالات)

وقعَ هجومٌ بسيارةٍ مففخة منتصفَ نهار اليوم الأربعاء على بوابة الكانشيلو بالقربِ من مدينةِ الجفرة جنوب غربي ليبيا حيثُ أدى الهجومُ إلى سقوطِ 5 من الضحايا و15 جريحاً كحصيلةٍ أولية، فيما صرحَ الناطقُ الرسمي باسمِ القواتِ المسلحة العميد أحمد المسماري في وقت لاحق وعقب الهجوم بأن الهجوم الذي استهدف بوابة الكتيبة 127 مشاة التابعة لغرفة عمليات الجفرة كان انتحارياً.

حيث أوضح العميد المسماري في تصريح صحفي أن الانتحاري كان يقود سيارة مفخخة نوع “جيب” وانطلق بها الى البوابة التي تقع 22 كم غرب منطقة ودان. وكشف المسماري على أن الهجوم الذي وصفه بـ”الغادر” أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 جنود كانوا مرابطين بالحاجز الأمني في البوابة و إصابة اثنين آخرين كلهم عسكريون من أفراد الكتيبة 127 مشاة.

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