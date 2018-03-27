السعودية تطالب بمحاسبة إيران لتزويدها الحوثي بالصواريخ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية تسلمها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن من مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.

وطالبت السعودية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية.

وتأتي هذه الرسالة السعودية قبل يوم من لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الأمين العام أنطونيو غيتيريس مساء اليوم الثلاثاء.

التحالف العربي يعرض أدلة تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد عرض خلال مؤتمر صحافي بالرياض، أدلة حول تهريب إيران صواريخ لميليشيات الحوثي.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إن اليمن عانى من تدخلات إيران ودعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية، معتبراً أن امتلاك ميليشيات الحوثي الإرهابية لصواريخ باليستية تطور خطير.

الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر 7 صواريخ حوثية

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي 7 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، الأحد، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وعرض المتحدث صاروخاً إيرانياً هربته طهران إلى الميليشيات الانقلابية، وتم ضبطه في اليمن، وظهرت عليه كتابة بالفارسية.

وأوضح أن التحالف تمكن من ضبط شحنة صواريخ إيرانية في اليمن من نوع "صياد" وحال دون إطلاقها.

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