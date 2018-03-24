الإمارات تدين تفجير الإسكندرية وتجدد تضامنها مع مصر

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وام)

أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مدير الأمن بالإسكندرية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تدين هذا العمل الإجرامى الجبان الذى يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وتجدد تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر قيادة وحكومة وشعبا.

كما أكد البيان، موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره.

وأعربت الوزارة عن تعاطف دولة الإمارات العربية المتحدة العميق وتعازيها الصادقة لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامى، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب الشعب المصرى الشقيق كل مكروه.

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