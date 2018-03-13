قتلى وجرحى بإنفجار سيارة مفخخة في عدن

أخبار الآن | عدن - اليمن (رويترز)

لقي أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقرا أمنيا في مدينة عدن اليمنية، وفق ما ذكرته وسائل اعلام

وقع الحادث في منطقة الدرين بالمنصورة، شمالي مدينة عدن.

مراسل اخبار الان في اليمن قال ان السيارة المفخخة انفجرت أمام مطعم المقاومة المعروف بمطبخ التحالف والضحايا 7 أفراد أربعة منهم في حالة وفاة تقريبا وثلاثة حالتهم حرجة

وفي فبراير الماضي استهدف هجوم انتحاري مزدوج تبناه تنظيم داعش الإرهابي مقر قوات مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة في عدن، ما أدى إلى قتل 12 شخصا بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة كانوا في الموقع لحظة وقوع التفجير.

إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش اليمني، الاثنين، عن تحقيق تقدم ميداني جديد في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط البلاد، بالتزامن مع تقدم مماثل للمقاومة الشعبية في مديرية القريشية.

هذا وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها تسعى لإقامة مؤتمر دولي في الثالث من إبريل القادم بجنيف، من أجل جلب الدعم الإنساني لليمن.

وقالت ليز غراندي، المنسقة الجديدة للأمم المتحدة في اليمن، لدى وصولها صنعاء، إن المنظمة الدولية سترعى مؤتمراً دولياً بجنيف في إبريل القادم، من أجل جلب الدعم الإنساني لليمن من العديد من الدول".

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