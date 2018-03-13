عصابة تستدرج ضحاياها عبر إعلان لخدمة "تدليك" بشبكات التواصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الامارات اليوم)

لشبكات التواصل الإجتماعي وجهان، الأول إيجابي، والثاني سلبي يمكن استخدامه لأغراض جرمية او احتيالية او... وفي هذا الاطار تدور تفاصيل هذه القصة، حيث قاوم زائر يحمل جنسية دولة خليجية، عصابة تتكون من رجل وامرأتين من جنسية إفريقية استدرجوه عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي من خلال نشر إعلان عن خدمة "تدليك"، ووضعوا صورة لامرأة أوربية لإغرائه، فتواصل مع متهمة بالعصابة التي بدورها حددت له عنوانها باحدى الشقق الفندقية، وحين وصل إلى هناك فوجئ بامرأتين إفريقيتين حاولتا الاعتداء عليه وخرج متهم ثالث شل حركته وركله وسرق منه هاتفه المحمول ومبلغ 1200 درهماً، ثم هدده بالقتل مستخدماً سلاحاً أبيضاً لكنه ظل يقاومه حتى تدخل أمن الفندق وتمكنوا من ضبط المتهم الأول.

وقال المجني عليه البالغ من العمر 21 عاماً، إنه كان يتصفح أماكن للتدليك، ، فوجد رقماً عبر "واتس اب" وتواصل مع صاحبته التي وضعت صورة امرأة شقراء، وحين وصل إلى العنوان كانت الأضواء خافته وفوجئ بامرأة تختلف كلياً عن تلك التي عرضت له صورتها، وظهرت امرأة أخرى دفعته على السرير وحين حاول مغادرة الغرفة دخل المتهم الأول وركله فسقط على الأرض وهربت المتهمان الثانية والثالثة فيما ظل برفقة المتهم الأول الذي وضع سكيناً على رقبته وهدده بالقتل ووضعه يده على فمه لإسكاته، ولكمه مرات عدة لكنه ظل يقاوم إلى أن وصل حراس الفندق وأمسكوا بالمتهم حتى حضر رجال الشرطة.

وقال شاهد من شرطة دبي إن المتهم أبلغ عن السرقة وتم ضبط المتهمين لكن المتهمة الثانية أنكرت الواقعة وقالت إنها على علاقة بالمتهم وتربطها به صداقة وكانت على موعد معه في جلسة عادية بمنزلها، لكنه حاول هتك عرضها بالإكراه، وعثرت الشرطة على هواتف نقالة بحوزة المتهمين عائدة لضحايا آخرين.

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