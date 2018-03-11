مظاهر الفرح عند القبائل السودانية متنوعة

أخبار الان | الخرطوم - السودان (محمد أبو العمرين)

تختلفُ عاداتُ وتقاليدُ القبائل السودانية وتتعدد ولكن اكثرَهَا تميزا ما يُعرفُ محليا بالبُطَان عندَ قبيلةِ الجعليين ..عادة بموجبها يجلدُ العريسُ اصدقاءه اثناءَ الاحتفال بالعرس

اثار ايقاع الطبول والغناء الحماسي عز واباء القبيلة الافور دما لدى هذا الجعلي استعد بكل تشوق ليعبر لصديقه العريس عن فرح ٍ اثبته بتحمل الام السوط... تفحص الاثار ويكتفى بذالك فقد حان دور ا خرين ...... واحيانا هل من مزيد

يقول عبد العزيز مختار وهو مواطن سوداني :

في الحقيقة فان الدلوكة تمشي في وجدان الشخص ، وبعد ذلك لايشعر بما يقوم به ممكن ان يجلد ١٠ او ١٥ او ٢٠ وهو لايشعر لان هناك حماسا متدفقا وكثير وعلى ضوء هذا الحماس هو يحاول ان يعبر عن مشاعره باعارضة وبالجلد

أما احمد مصطفى فنان شعبي فيؤكد انه

بمجرد ان تدق الدلوكة فهذا يعني ان هناك جلد ، فكما رايت الدلوكة تدق واحد الاشخاص لم يستطع ان يمسك اعصابه فهو يرجف ، فبعد ان ياخذ سوطين او ثلاثة فبعد ذلك يثبت.

جلد السوط عادة من عادات وتقاليد قبيلة الجعلين في السودان وهي عندهم تفاخر وإبراز للقوة والثبات لتحمل الأذى،أثناء الاحتفال بالعرس وبموجب هذا التقليد المعروف محليا بالبطان يسمح للعريس بجلد اصدقائه حتى ينزفوا دما في بعض الاحيان ، وامعانا في إظهار الشجاعة يخفون أي محاولة للتألم.

بينما علق الحاج مواطن سوداني قائلا:

تعلم الشجاعة والحماسة والكرم والمروءة والشهامة ، لذلك فان الناس تتفاعل معهم ويذكرون تاريخا للاشخاص الشجعان الذين يضرب بهم المثل اثناء الغناء ويذكرون اسماء رجال شجعان او كريمين او من لديهم مواقف بطولية

وبالرغم من انحسار هذه العادة في المدن السودانية الا انها لاتزال تمارس بكثرة شمالي السوداني حيث الفراسة والقوة والاعتزاز ببطولات الاجداد حيثما توجد قبيلة الجعليين

العز بالظهر عادة متوارثة عند قبائل الجعليين السودانية ، لابراز القوة والجلد والثبات ، على ايقاع دلوكة تثير حماس شباب فرحين بالعريس ،الذي كما جلد اليوم سوف يجلد في مقبل الايام ، كدين عليه لاصدقائه عندما يحين دورهم للزواج.

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