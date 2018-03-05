دكتور لبناني يتحدى اعاقته ويحقق أحلامه

أخبار الأن | بيروت - لبنان - تريسي أبي انطون (خاص)

مشوار شاق خاضه الدكتورجميل زغيب المصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري يعاني من الشلل التام، الا من عينين، تتواصلان وتكتبان فبيّن وبرهن انّ ما من شيء يقف عائقاً أمام من يملكون الارادة القوية .

الدكتور جميل زغيب، شخصية ملهمة، لم تستسلم لمرض التصلب الجانبي الضموري ALS، بل طارت بروحها إلى ابعد مساحات التحرر من الجسد، ومن قيود مرض أصابه قبل عشر سنوات وجعله طريح الفراش.

وعن السبب الذي دفعه للمواجهة والاستمرارية يجيب د. جميل زغيب مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري :

في ذلك الوقت، كنت أتساءل: هل يجب أن أستسلم، كما يفعل معظم الناس، أو يجب أن أعيش؟ وأخيرا، قررت أن أعيش، ولكن بكرامة، ومزاج جيد، طالما لازلت قادرا على ذلك. في وقت لاحق، أدركت أن لدي مهمة، وأن الخالق قد اختار لي أن أشجّع الآخرين. لذلك، اخترت التمتّع بالحياة، وأن أبتسم من خلال الدموع، وتذكرت أن كل شيء يحدث لسبب ما.

هو طبيب أطفال، ورغم أن المرض سلبه الحركة والقدرة على الكلام والتنفّس الطبيعي وحتى الضحكة، إلا أنه لم يسلبه رغبته في الحياة، قبل أن يتحوّل مصدر إلهام ودعم للكثيرين.

عندما يكتشف الأطباء أن واحدا من مرضاهم لديه الـASL، قد يقول معظمهم: لا يمكننا أن نفعل أي شيء لمساعدتك. وإنما في الواقع، يمكنهم المساعدة ولكن على الأرجح لا يعرفون كيفية القيام بذلك. لهذا السبب، وقبل عامين، أسست الجمعية اللبنانية لمرض التصلب الجانبي الضموري، وهي الأولى في العالم العربي. من سريري ومن خلال عيني، قمت بأداء جميع المهام: كتبت القواعد والأهداف، اخترت المجلس، وبنيت الموقع الالكتروني. إن الدور الرئيس لهذه الجمعية هو مساعدة المرضى على فهم ومواجهة مرضهم، والتقليل من أعراضه، وتحسين نوعية حياتهم. وذلك من خلال الاستماع إليهم، وتوعيتهم، ودعمهم معنويا وماديا، وذلك بالتعاون مع العائلات، والمعالجين الذين يتابعونهم.

نجاح بعد نجاح، وإصدار تلو الآخر، حتى باتت في رصيده تسعة كتب هدفها نشر الأمل، ألفها خلال ثلاث سنوات، من على فراشه مستخدماً عينيه في الكتابة على جهاز حاسوب يعمل بالأشعة تحت الحمراء. وبه لا يتواصل مع محيطه وحسب إنما مع العالم الخارجي.

ويضيف د. جميل زغيب / مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري قائلا: مع جهاز كمبيوتر يعمل من خلال حركات العين (أو تعقب العين)، تمكنت من إعادة الاتصال مع العالم، ومن تحقيق إنجازات لم أتمكن من تحقيقها عندما كنت على قدمي. انه أداة مذهلة للمرضى المعوقين، ويتيح لهم القدرة على التواصل مع الناس.

حاليا، يتحضّر الدكتور زغيب لتوقيع كتابه العاشر ومحوره أسئلة وجودية كبرى، على أن يكون ذلك في احتفال تُنشد خلاله أغنياتٌ من كلماته وبحضوره شخصياً.

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