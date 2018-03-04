اين تكمن اهمية زيارة ولي العهد السعودي لمصر

أخبار الآن | القاهرة-مصر-عبد الله حميد (خاص)

يزور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مصر الأحد، في أول زيارة له خارج البلاد، منذ تعيينه وليا للعهد، . وتستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددا من قيادات الدولة المصرية.

و تأتي الزيارة لإجراء مباحثات بشأن قضايا اقليمية تهدف لمحاربة الارهاب و التطرف و توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية .

زيارة تاريخية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، لإجراء مباحثات بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن الاستمرار في التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاستثمار، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم

قال ماهر فرغلي، خبير الجماعات المسلحة: إن التنسيق بين المملكة العربية السعودية ومصر جاء باعتبارهما دولتين كبيرتين، في وقت تشهد فيه سيناء مقاومة للجماعات الداعشية وتنظيم القاعدة، وتأتي على رأس أولويات السعودية مكافحة الإرهاب وتصحيح مفاهيم هذه التنظيمات.



زيارة ولي العهد لمصر تأتي في مستهل جولة خارجية له تشمل أيضا لندن وواشنطن ما يؤكد عمق العلاقات بين القاهرة والرياض. ويرى محللون أن الزيارة تأتي لمزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعد السعودية المستثمر العربي الأول في مصر، بإجمالي استثمارات قيمتها 27 مليار دولار.

بينما صرح د. محمد النجار الخبير الاقتصادي: المحور الاقتصادي المهم هو مدى وجود المستثمر السعودي، خاصة وأنها أكبر مستثمر عربي في مصر، باستثمارات تقترب من حاجز 30 مليار دولار، ومن ناحية أخرى الاستثمارات السعودية في منطقة الجلالة وجامعة الملك سلمان، المتوقع أن يكون لها افتتاح جزئي خلال هذا العام، وبالتالي التدفقات المالية والاستثمارية السعودية في مصر أصبحت موجهة بشدة إلى مشروعات تنموية وليست استثمارية فقط.

التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب من أهم نقاط النقاش التي تتصدر مباحثات لقاء الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي، في ظل عملية سيناء التي يقوم الجيش المصري، وجهود المملكة الرامية لدحر التطرف، إضافة إلى رؤية المملكة 2030.

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