انفجار سيارة وسط مدينة أربيل عاصمة أقليم كردستان العراق

أخبار الآن | أربيل - العراق (وكالات)

شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إنفجاراً بعبوة لاصقة بسيارة مدنية ما أسفر عن إصابة سائقها وشخص آخر بجروح متفاوتة على ما أفادت مصادر أمنية.



المصادر ذاتها أوضحت أن عبوة ناسفة ألصقها مجهولون أسفل سيارة مدنية في منطقة بنصلاوة وسط مدينة أربيل ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح , مشيرة إلى أن حالة أحدهما خطرة.

وطوقت قوة أمنية مكان الإنفجار وفتحت تحقيقاً به، هذا و لم تشهد أربيل إنفجاراً متعمداً منذ الإنفجارات التي تبعتها هجمات مسلحة نفذها مسلحون يعتقد أنهم ينتمون لداعش على مقر مديرية إستخبارات أربيل قبل بضع أشهر من إنطلاق عمليات تحرير مدن الموصل المجاورة من إحتلال التنظيم.

كما شهدت أربيل إنفجار مستودع لأسلحة قديمة وذخيرة في منطقة الزيرفاني غربي المدينة من دون أن يتسبب بحدوث خسائر بشرية لكنه أدى الى إندلاع حريق كبير أتى على معظم أجزاء المستودع ومحتوياته من الأسلحة والذخيرة، وقالت السلطات حينها أن الإنفجار ناجم عن حريق إندلع بسبب تماس كهربائي.

وفي كركوك المجاورة مال بغداد أفاد مصدر أمني في شرطة المدينة بإنفجار دراجة نارية مفخخة متروكة على جانب الطريق في منطقة شارع القدس وسط المدينة، ما أسفر عن خسائر مادية بعدد من المركبات القريبة من دون حدوث خسائر بشرية.

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