الإمارات تواصل دعمها الانساني لليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حنان ضاهر)

عززت الإمارات عطاءها الإنساني في اليمن، من خلال تنميتها عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية 6 قطاعات رئيسة، هي التعليم، والصحة، والأمن، والإغاثة، والبنية التحتية، وبرامج الإسكان ولا تزال الإمارات تواصل دعمها اللوجستي والانساني لليمنيين.

إمارات الخير في بذل الخير سباقة .. ولخير أهل الأرض يدها في العون معطاءة ‏‏.. ‏

قوافل الدعم والمساندة والمدد في شتى المجالات لليمن وشعبها لم تنقطع ‏

وسواءاً عبر البحر أوالجو أو البر لم تتوان الإمارات عن دعم اليمن بمناطقها ‏القريبة وحتى تلك النائية ‏‎

وفي هذا الإطار تتابع قيادة الدولة في أعلى مستوياتها تطورات الأوضاع في ‏اليمن الشقيق، وتداعياتها الإنسانية، بشكل مباشر وعن كثب، وتوجه بشكل دائم ‏كل الجهات المعنية بتعزيز وتكثيف جهود الإغاثة والتنمية لتلبية احتياجات ‏اليمنيين في مختلف المجالات؛ وتبرز هنا جهود الهلال الأحمر الإماراتي بالذات ‏

فقد بلغت قيمة المساعدات الإنسانية والعمليات الإغاثية والمشاريع التنموية التي ‏نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للأشقاء في اليمن في الفترة من مارس 2015 ‏وحتى الآن بلغت ملياراً و574 مليوناً و907 آلاف درهم استفادت منها 10 ‏محافظات يمنية‎.‎

وبلغت تكلفة المساعدات والمشاريع التي نفذتها الهيئة في محافظات حضرموت ‏ومأرب والمهرة 314 مليوناً و273 ألفاً و835 درهماً‎.‎

وبلغت المساعدات الغذائية 144 مليوناً و900 ألف و496 درهماً ‏

والمساعدات الإنسانية الأخرى بقيمة 30 مليوناً و90 ألفاً و617 درهماً والمشاريع ‏الصحية بتكلفة بلغت 76 مليوناً و401 ألف و205 دراهم

‏ المشاريع الإنسانية التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر يصعب حصرها ، وهي جزء ‏بسيط من المساعدات الإنسانية واللوجستية التي تقدمها دولة الإمارات لليمن .. ‏ففي عام الخير الذي توج به العام الماضي عم الخير ليس فقط على الإمارات بل ‏على دول المنطقة بأكملها ، وهاهو عام زايد يبث أيضاً أفضاله على الإمارات ‏وجاراتها..

معنا عبر الهاتف من ابو ظبي سعادة فهد عبدالرحمن نائب الامين العام للاغاثة و المشاريع والمساعدات الدولية في الهلال الأحمر الاماراتي

اقرأ أيضا:

عشرات القتلى من الحوثيين بغارات للتحالف شرقي صنعاء