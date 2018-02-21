عشرات القتلى من الحوثيين بغارات للتحالف شرقي صنعاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على موقع عسكري تابع لميليشيا الحوثي غرب جبل القت في نهم شرقي العاصمة صنعاء .

واسفرت الغارات عن مقتل واصابة العشرات من الميليشيات الانقلابية

وفي وقت سابق الثلاثاء، دارت اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي في عدة جبهات شرقي وغربي محافظة تعز.

وتركزت الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، إثر محاولة تسلل للميليشيات تحت غطاء ناري كثيف، تمكنت خلالها قوات الشرعية من التصدي للهجوم وإجبار الميليشيات على التراجع.

واستهدفت المدفعية التابعة لقوات الشرعية مواقع للميليشيات في تلة السلال، كما تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية يمنية لوسائل اعلام أن ميليشيات الحوثي نقلت مئات المسلحين من جبهات عدة في اليمن إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات، إثر إحراز القوات الشرعية تقدما فيها.

وكانت القوات الشرعية قد حققت تقدما في المحافظة الواقعة شمالي البلاد من 3 محاور، تحت غطاء جوي واسع من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ولجأت ميليشيات الحوثي إلى نقل المسلحين عبر دارجات نارية، عوضا عن المركبات خشية تعرضها للقصف الجوي.

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