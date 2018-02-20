80 قتيلاً بينهم أطفال بقصف للنظام السوري على الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (وكالات)

ازداد عدد ضحايا قصف النظام السوري على الغوطة الشرقية لريف دمشق إلى نحو 80 قتيلاً مدنياً من بينهم اطفال واصابة المئات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واكتظت مستشفيات الغوطة الشرقية بالمصابين وبينهم الكثير من الأطفال، في منطقة تعاني من نقص حاد في المواد والمعدات الطبية جراء الحصار الذي تفرضه قوات النظام عليها منذ 2013.

ومنذ صباح الاثنين واصلت حصيلة القصف العنيف بالغارات والصواريخ والقذائف الارتفاع تدريجياً لتصل إلى "77 قتيلاً مدنياً بينهم ما لا يقل عن 20 طفلاً"، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس. وأوقع القصف أيضاً أكثر من 300 جريح.

وتستهدف قوات النظام بالغارات والصواريخ والمدافع مدناً وبلدات عدة في الغوطة الشرقية بعد تصعيد جديد بدأته، مساء الأحد، ضد معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق.

وسجلت مدينة حمورية، الاثنين، أكبر حصيلة إذ قتل جراء الغارات 20 مدنياً، وسقط الآخرون في قصف جوي وصاروخي ومدفعي على مدن وبلدات أخرى بينها سقبا واوتايا.

وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل 31 مدنياً، مرجحاً ارتفاع العدد "نتيجة وجود عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض".

ويتزامن التصعيد الجديد مع استكمال قوات النظام السوري تعزيزاتها العسكرية في محيط الغوطة الشرقية، ما يُنذر بهجوم مرتقب ضد المنطقة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "التصعيد الجديد يُمهد لهجوم بري لقوات النظام".

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