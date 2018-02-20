وحدات حماية الشعب الكردية تنفي الاتفاق مع النظام لدخول عفرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

نفت وحدات حماية الشعب الكردية، التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري لدخول قواته إلى عفرين.

وقال نوري محمود المتحدث باسم الوحدات الكردية إنه ليس هناك أي اتفاق مع النظام، لكن هناك دعوة من قبلنا بأن تأتي قوات النظام وتحمي الحدود.

وكان وزير خارجية تركيا، تشاووش أوغلو قد أعلن الاثنين، أن تركيا ترحب بدخول قوات النظام السوري إلى عفرين.

وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، "لا مشكلة إذا دخلت القوات السورية عفرين للقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية".

وقال أوغلو إذا دخلت قوات سورية لعفرين لحماية المقاتلين الأكراد فلا يمكن لأحد وقف القوات التركية.

جاء ذلك فيما تستعد قوات موالية للنظام السوري للدخول إلى مدينة عفرين الكردية شمال غرب سوريا "في غضون ساعات"، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع الوحدات الكردية التي تسيطر على المنطقة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام تابعة للنظام الاثنين.

وأفادت تلك الوسائل الإعلامية أن القوات ستنشر في عفرين "لتعزيز" القوات المحلية في مواجهة العملية العسكرية التركية غصن الزيتون، مشيرة إلى أن النظام والمقاتلين الأكراد أبرموا اتفاقا سيساعد القوات الموالية للنظام على صد الهجوم التركي المستمر على عفرين.

ويتوقع أن يدفع الاتفاق تركيا الى سحب قواتها ووقف العملية الجوية والبرية الدائرة منذ شهر، والرامية إلى طرد وحدات حماية الشعب من الجيب الحدودي.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية "منظمة إرهابية" على صلة بالمتمردين الأكراد داخل حدودها.

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