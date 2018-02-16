تقرير حكومي: 21 مليون يمني لا يحصلون على مياه نظيفة

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

قال وزير الزراعة عثمان مجلي إن أكثر من 21 مليون مواطن يمني لا يحصلون على مياه شرب نظيفه وبحاجة إلى المساعدات العاجلة، منهم 17.8 مليون غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية.



أزمات متتالية يعيشها اليمن اليوم على وقع استمرار المليشيات الانقلابية الحوثية في تحدي الشرعية والعالم وانتهاك حرمة الشعب اليمني وممتلاكاته وصحته.

بعد الأزمة الصحية الذي شهدها المجتمع اليمني من تفشي الأوبئة والأمراض القاتلة، هاهو اليوم يعيش على شفا ازمة اكثر تأثيرا على صحة اليمنيين، وهي ازمة المياه.

أكثر من 21 مليون مواطن يمني لا يحصلون على مياه شرب نظيفه وبحاجة إلى المساعدات العاجلة، منهم 17.8 مليون غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائي، هذا ما كشفت عنه الاحصائيات الرسمية. نفس الاحصائية اشارت إلى أن نحو 19.4 مليون شخص يفتقرون إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، حيث لا يستطيع 9.8 مليون مواطن من الوصول إلى المياه بسبب الحرب.

وكالة (سبأ) الحكومية، اثارت الازمة وذكرت أن نحو8.4 مليون يمني مهددون بخطر المجاعة بزيادة قدرها 24% عما كان عليه في العام 2017م .

من جانبها ذكرت منظمة الأمومة والطفولة يونيسف أن هناك اكثر من 22 مليون شخص في اليمن بينهم 11.3 مليون طفل في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وقرابة 400 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الوخيم، إضافة إلى وجود نحو مليونَي طفل خارج صفوف التعليم.

ارقام اخرى مفزعة اوردتها اليونيسف إن هناك نحو 15.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات في مجال المياه والإصحاح البيئي، في حين يحتاج 14.8 مليون شخص إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وبحسب ما أوردته المنظمة عن إنجازاتها في السنة الماضية، فقد استفادت أكثر من 1.3 مليون أسرة من التحويلات النقدية الطارئة، كما استفاد نحو 5.7 مليون شخص من إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل شبكات إمدادات المياه.

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