الإمارات ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2018

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية - (رويترز)

اعتمدتْ وزارة الثقافة والإعلام السعودية دولة َ الإمارات العربية المتحدة، ضيفَ شرف لمعرِض الرياض الدولي للكتاب 2018.

وقالت الوزارة على موقعها الرسمي إن اختيار الإمارات يأتي تجسيداً للعلاقات القوية والمتينةِ بين البلدين، وترسيخاً للراوبط التاريخية بين القيادة والشعب.

وتقام الدورة الجديدة من المعرض في الفترة من 14 إلى 24 مارس آذار القادم بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض تحت شعار "لكتاب.. مستقبل التحول".

وكانت اللجنة الثقافية بإدارة المعرض اعتمدت في الآونة الأخيرة خطة البرامج الثقافية المصاحبة للدورة الجديدة والتي شملت إقامة عدد من ورش العمل المتخصصة في قضايا النشر وصناعة الكتاب إضافة إلى أمسيات شعرية وندوات فكرية ولقاءات مفتوحة مع مجموعة من الكتاب السعوديين.

وتكرم وزارة الثقافة والإعلام في الدورة الجديدة للمعرض خمس "مبادرات قرائية" أسهمت في خدمة ودعم القراءة والكتاب في المملكة السعودية.

ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب هو الأكبر في السعودية ويأتي بعده معرض جدة الدولي للكتاب فيما ينضم لهما هذا العام معرض القصيم للكتاب في نسخته الأولى.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام إن المعرض استقبل في دورته السابقة أكثر من 400 ألف زائر على مدى عشرة أيام فيما بلغ إجمالي المبيعات 72 مليون ريال (نحو 19 مليون دولار).

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